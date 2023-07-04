東方日報C1：蔡徐坤再捲未成年性醜聞　疑放料轉移視線

內地頂流男星蔡徐坤早前被爆要求一名女生墮胎，除連累節目停播，5年內共有30多個商品代言的他又遭「割席」斷米路，官媒央視亦將其影片下架。面臨封殺之際，一直潛水的他急急「蒲頭」解畫，承認與該女生拍拖，但不涉及強制墮胎等違法行為，卻又隨即再被爆曾與一名未成年女生發生關係，一波未平一波又起！

蔡徐坤約一星期前，被爆於2021年5月與C姓女生在北京一間KTV認識，更於聚會後發生性關係，時隔一個月，「C女士」發現懷孕，爆料指蔡徐坤要求墮胎，而她於7月5日獨自去醫院打胎。事件驚動蔡母，懷疑「C女士」設局敲詐，於是詢問蔡徐坤當晚有否做避孕措施，蔡徐坤表示沒有，有指蔡母之後跟蹤女方，甚至在其家中安裝偷拍鏡頭，還提出支付50萬元人民幣（約54萬港元）了事，消息震驚網絡，蔡徐坤的男神形象極速崩壞！

官媒發功「被消失」

據國家企業信用信息公示系統顯示，日前北京市通州區市場監督管理局因「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」，將北京蔡徐坤影視文化工作室列入經營異常名錄，之後他有份參與的綜藝節目《奔跑吧》停播一集。而他亦被斷米路，北京廣告協會明星代言規範委發布關於對中國內地男歌手「蔡某某」輿論發酵風險提示，指相關品牌方要做好風險把關，雖然未有開全名，但網民聯想到出事的蔡徐坤，估計相關品牌將換走其代言人身份。蔡徐坤短短5年內共有30多個商品代言，部分品牌的官網已無法搜索相關內容，而官媒央視的網上平台，亦相繼將其影片及資訊下架。

懊悔2年已「解決」

面臨封殺在即，蔡徐坤昨日終現身撲火，承認的確曾戀「C女士」！他在社交網發文，指2年前處於單身狀態，與「C女士」有過交往，雙方私事已在2021年妥善解決，交往屬雙方自願，不存在「女方為未成年」、「強制墮胎」情況及違法行為，又指這2年深陷自責及懊悔中。其工作室亦發功護航，指網絡諸多不實言論及惡意捏造、傳播的虛假信息，對公眾及部分媒體造成誤導，鄭重聲明予以澄清，並提交法院立案起訴侵權。

蔡徐坤的「認愛文」一出，旋即登上社交網熱搜第一位，不過一波未平一波又起，有網上狗仔隨即開直播，晒出疑似蔡徐坤與「W女」的親密合照，相中男子熊抱女子，女子雙腿環繞男方腰部。直播爆料指3月10日，蔡徐坤單獨邀請「W女」到其上海寓所，「W女」指當時喝了一杯對方拿來的橙汁，懷疑內裏加了酒，喝完便發暈並即晚發生關係，「W女」自稱當時未成年，才剛滿17歲。不過直播未完，蔡徐坤便秒速「現身」打假，澄清：「純屬造謠，已去報警！照片不是我！」

網民紛紛「陰謀論」認為是蔡徐坤方傳出的假消息，希望蓋過與「C女士」的醜聞，因從公安局的報告顯示，報案時間為下午1時，但狗仔發放照片的時間是12時50分，即短短10分鐘已完成整個報案程序，加上人在廣東，報案地點卻是上海，網民取笑蔡徐坤「未卜先知」，認為全是詭計，寸爆：「一個聲明憋了一周，報警只需10分鐘。」

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