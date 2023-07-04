凌志灝陷詐騙風波　向新城電台請辭專心舉報

前新城DJ凌志灝（Edmond）晚上（3日）召開記者會，就有關近日有網民對他及其廣告公司作出多項失實指控作出澄清。Edmond表示有網民發起「lazy marketing苦主群」，內容提及曾被他騙取400萬元，又指他盜用品牌的MIRROR廣告以作其公司作品，更聲稱有林作認證其公司曾騙財聲帶。

他在記者會開始時先向受今次事件影響的人士及相關單位道歉，指事件起因是有人利用一宗已經和解及作出賠償事件炒作抹黑，但鑒於其家人、員工及他們的家人均被起底、遭網上欺凌，有感人生安全受威脅，故決定召開記者會澄清事件，稍後會到相關單位報案。

凌解釋有關盜用事件源自一位舊員工曾以外判身份拍攝資生堂廣告後，誤將相關資料放在公司網站，結果一星期後收到對方廣告公司律師信，他即應對方要求將資料下架、道歉及作賠償以作和解，事件已於今年年頭完結，但近日卻有人借事件來炒作，並出現大量假帳戶作出嚴重抹黑，他坦言受事件影響除令他公司損失了7位數字生意外，亦影響到新城電台及其DJ工作，故他已於上周五請辭並已即時離職，他亦強調從未有騙財400萬。

他懷疑事件有可能是商業對手所為，強調自己向來以正當手法做生意，而令他最憤怒的是對方竟將事件牽涉知至其身邊人，直言「禍不及妻兒」，呼籲幕後黑手即時停止該等行為，而因已涉及起底、誹謗、及不誠實取用電腦等不法行為，他表示會向執法單位舉報。

至於林作就解釋當日是應網友查詢他與凌公司合作一事，他指當日已回覆對方並沒有跟凌合作，但曾有朋友被另一間公司欺騙幾十萬，結果被網民斷章取義，林作指自己未曾與凌合作，故沒有資格評論他的公司，但有必要為今次事件澄清。