武漢漢劇院7月首度亮相中國戲曲節 綻放400年漢韻芳華
2023年07月04日 09:00
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（客戶提供）
【營業資訊】武漢漢劇院今年首度應康樂及文化事務署邀請參與中國戲曲節，由漢劇藝術大師陳伯華得意弟子、中國戲劇梅花獎得主王荔聯同多名國家一級演員，7月赴港於高山劇場劇院獻演3場經典漢劇劇目和折子戲，戲迷難得可在港一睹漢劇的藝術精髓。
漢劇原稱「楚曲」或「漢調」，有近400年歷史，是中國最古老的劇種之一，2006年被列為首批國家級非物質文化遺產項目。漢劇傳統劇目眾多，大部分取材自歷史故事和民間傳說，角色體系發展成熟，十大行當精細分明，主要聲腔為剛勁有力的「西皮」及纏綿細膩的「二黃」。
劇院首場先以經典武打折子戲《擋馬》打頭陣，緊接上演近十年來最受歡迎的漢劇劇目《宇宙鋒》。此劇改編自陳伯華的代表劇目，除保留了經典的《趙府修本》和《金殿裝瘋》兩折，亦增加了《趙匡聯姻》和《盜劍嫁禍》等情節，讓劇情更完整。次場先上演喜劇折子戲《雙下山》，隨後的劇目《亡蜀鑒》由三折組成，當中《渡陰平》一折展示漢劇「十雜」（架子花臉）行當的扎實功力；《江油關》一折的「四旦」（青衣）演員則是由國家級非物質文化傳承人胡和顏傳授；〈哭祖廟〉一折中反二黃唱段高亢激昂，享譽海內外。最後一場的《二度梅》為漢劇陳派的經典，其《祭梅》及《駡相》兩折體現漢劇青衣表演的雍容華貴和舉止端莊；《叢台》一折則展示陳派二黃唱腔的婉轉動聽。詳情可瀏覽https://www.cof.gov.hk 。