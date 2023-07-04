武漢漢劇院7月首度亮相中國戲曲節　綻放400年漢韻芳華

【營業資訊】武漢漢劇院今年首度應康樂及文化事務署邀請參與中國戲曲節，由漢劇藝術大師陳伯華得意弟子、中國戲劇梅花獎得主王荔聯同多名國家一級演員，7月赴港於高山劇場劇院獻演3場經典漢劇劇目和折子戲，戲迷難得可在港一睹漢劇的藝術精髓。

漢劇原稱「楚曲」或「漢調」，有近400年歷史，是中國最古老的劇種之一，2006年被列為首批國家級非物質文化遺產項目。漢劇傳統劇目眾多，大部分取材自歷史故事和民間傳說，角色體系發展成熟，十大行當精細分明，主要聲腔為剛勁有力的「西皮」及纏綿細膩的「二黃」。