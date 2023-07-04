羅拔迪尼路19歲外孫懷疑吸毒過量猝死

現年79歲美國男星羅拔迪尼路上月宣布再為人父親，近日卻傳來噩耗，他的19歲外孫Leandro De Niro Rodriguez不幸離世。

他是羅拔51歲養女Drena De Niro所生的兒子，Drena昨日於社交網站宣布兒子的死訊，她稱兒子是「美麗、貼心的天使」，並表示自己好遺憾沒能夠單靠愛挽救他，不知道失去他之後怎麼活下去。Drena並未有透露兒子的死因，但有調查人員透露，現場發現毒品與吸毒用具，初步懷疑他是吸毒過量離世，目前尚未確認死因。據知他於周日（2日）被友人發現死在紐約一間公寓的椅子上，因為多日沒有聯絡對方才前來探望，之後即時報警。Leandro本身亦是演員，曾在《星夢情深》（A Star is Born）等3部電影中演出，他在《星》飾演男主角畢利谷巴（Bradley Cooper）好友的兒子。

而外公羅拔迪尼路昨日亦於社交網發表聲明證實外孫離世的消息，指自己因摯愛孫子Leo離世而深深被打擊，並請求外界給他與家人私隱。一眾圈中人包括羅拔迪尼路前女友英國超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）有留言表示為她心碎，自己永遠會是她的後盾。