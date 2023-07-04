《偶像漩渦》結局劇情大逆轉！粉絲鬆一口氣：套垃Ｘ圾劇終於完

由美國男星尊尼特普（Johnny Depp）模特兒女兒Lily-Rose Depp和BLACK PINK成員Jennie合演的話題劇《偶像漩渦》（The Idol），昨日推出最後一集。雖然結局劇情大扭轉，但網民仍然唔收貨繼續鬧爆！

首4集一直鋪排The Weeknd飾演的男主角夜店老闆控制飾演天后的Lily的事業，而結局中Lily卻來個大反擊趕走他重新管理自己的人生，最後更來個大逆轉反控制The Weeknd，可惜「姣婆守唔到寡」在最後一場戲是她的演唱會表演，她突然向觀眾介紹The Weeknd出場並指「是他令她從黑暗中拉出來」，2人於台上咀嘴然後Lily向他耳語說：「你永遠係我嘅。那依家企埋一邊。」他聽完即時跟住做。令原本被指「侮辱女性」的情節即時變為政治正確的「女權劇」，令一眾網民摸不着頭腦！難怪有網民爆粗留言表示：「呢套垃Ｘ圾劇終於玩完！」

至於被批評角色可有可冇的Jennie，於最後一集中被唱片公司「用完即棄」，原本上集中打算力捧她，但發現Lily的角色依舊還是很有賺錢能力，撤回原本替Jennie的「造星計畫」，令她非常難過。