湯告魯斯澳洲出席新片首映撞正生日　現場發放煙花為他賀壽

昨日是荷里活超級巨星湯告魯斯（Tom Cruise）的61歲生日，而今年他就選擇與工作夥伴及影迷過生日，「靚佬湯」生日前一日就拉大隊為新片《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission Impossible - Dead Reckoning Part One）在澳洲悉尼宣傳，昨晚他與同片兩位「湯女郎」前緋聞女友英國女星Hayley Atwell及「螳螂女」Pom Klementieff等一同出席首映。

除了一眾演員預備生日蛋糕來向他賀壽之外，現場的Fans亦舉牌祝「壽星公」生日快樂。此外，首映場館對出的海港亦發放煙花來慶祝「靚佬湯」生日，認真大陣仗！

「靚佬湯」日前貼相與《職》導演Christopher McQuarrie力撐同期上映的對手，並呼籲粉絲買飛支持其他電影。而他於首映上亦被問及此事，他表示會於開畫周末買飛睇《Barbie芭比》（Barbie）及《奧爾本默》（Oppenheimer）：「星期五我會睇《奧》先然後星期六去睇《Barbie》。」而他受訪時亦大讚夏里遜福（Harrison Ford）是傳奇，他希望好似對方繼續向前進，他更笑言希望好像他近80歲仍然拍《職業特工隊》。