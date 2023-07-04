Apple 15歲被要求全裸試鏡　兩大線索證男藝人身份

台灣女星、《我愛黑澀會》骨幹成員Apple（黃暐婷）因同大牙網上對話時，意外自揭曾被圈中人MeToo，大家擔心佢同大牙一樣被陳建州（黑人）性騷擾，不過佢就：「我以前的加害者前幾天已經被爆出來了，和大牙的不是同個人，他好像也付出了很大的代價，所以我沒有再出來說話」但卻繼而有網友影射佢同黑人係炮友，令佢身心不能負荷。直到尋晚（3日），Apple痛揭15歲入行時，曾遭要求全裸試鏡！

Apple鼓起勇氣揭開傷疤，透露15歲參加模特兒徵選活動試鏡過程，被要求脫掉全身衣物：「理由是要檢查皮膚狀況有無疤痕，甚至當面評論我的身體。」但性騷擾她的加害者已得到教訓：「加害者在新聞爆出來當時，身心狀況看起來極不穩定」更不想讓對方的無辜家人再承受更多傷害，所以選擇不說了，並強調「和黑人並沒有任何不正常男女關係」、「和大牙的臉書爭執與大牙Metoo事件無關」、「從未同意配合演藝圈的任何潛規則」，請外界不要再將她的事件與其他無關加害者不實連結。

金睛火眼嘅網友，就「全裸試鏡」、「已被爆出得到教訓、身心狀況極不穩定」兩大線索，即瘋猜疑似係先前已被爆出MeToo嘅台灣名主持黃子佼。上月黃子佼被女網友指控遭要求脫衣驗疤痕，又呃17歲少女影裸照，消息爆出後黃子佼終身心狀況不穩致自殘入院，加上Apple稱加害者已被爆出及受到代價，多個巧合引發網友聯想。