流住汗食雪糕雪條　清涼降溫

近日無論在戶外或室內，只要稍停下來，又或用餐過後，總想來杯雪糕或雪條作飯後甜品或消暑，最近又有新口味登場，趁雪糕未溶前將之快速吞落肚，感覺滿足又治愈，你今日食咗未呀？

純素果香

夏天有很多水果都適合做雪糕，來到7月，Venchi推出2款亞太區限定水果純素雪葩。紅噹噹的純素火龍果雪葩香甜富獨特風味，另一款時令的荔枝雪葩，選用多汁芳香的果肉製作，入口柔滑細膩，果香十足。

滋味雪糕甜點

大大球的雪糕除即時食，也可以配搭其他食材變成美味甜點。由現時至8月31日，香港喜來登酒店視佳廊和雪糕品牌COOLHAUS合作推出夏日COOL LA LA下午茶，茶點除有用熱帶水果包括杧果、香蕉、菠蘿和柚子製作的甜品，標榜不含牛奶、乳糖和膽固醇的雪糕，有軟心朱古力、抹茶、花生醬加軟糖和忌廉曲奇等口味（隨機奉上），大家可按喜好加入不同配料，再和西班牙油炸鬼品嘗，滋味滿分。客人於網上預訂可享75折優惠，以及免費獲贈品牌禮品。

經典滋味

飯後來一口甜品，令人滿足，若然將經典甜點化做冰品，夏日品嘗更開心。近日在便利店7-Eleven發現新出的雪條，楊枝甘露雪條以港式糖水作靈感製作，香杧脆脆外層選用台灣枋山愛文杧果，配椰奶和西柚肉，內餡更有西米靈啫喱果凍和鮮忌廉調配芝士雪糕，層次豐富。另一款黑糖布丁雪條以台灣黑糖布丁作藍本，以新竹寶山黑糖熬煮成外層，內裏是雞蛋布甸和布甸啫喱，香滑有口感。