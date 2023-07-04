東冲有料到：泰國又有新展覽

CentralWorld現正舉行吉卜力工作室的大型展覽，當中有將宮崎駿的名作經典場面化為打卡位，例如《龍貓》中於巴士站等貓巴士的一幕。（胡慧冲提供）

所指的是於CentralWorld舉行的「The World of Studio Ghibli's Animation Exhibition Bangkok 2023 」！吉卜力工作室（ Studio Ghibli）相信毋須多介紹，曾先後推出多套由動畫大師宮崎駿執導的經典作品。

相關的動漫展覽於上年在同一個商場便已登場，由於反應相當熱烈，所以今次決定「再斬四兩」並將規模進一步擴大，於樓上開設了大型的展覽館。

該場地於疫情期間曾開放予大眾作疫苗注射之用，現時內裏劃分為20個區域，每個區域分別各以宮崎駿的作品如《千與千尋》及《魔女宅急便》等作主題，內裏有相關的畫作、立體模型、會動的角色擺設，甚至會有經典場景打卡位，例如重現了《龍貓》中草子及次子跟龍貓齊齊等貓巴士的一幕。

到訪當日眼見有不少泰國人入場，事關不少當地人都熱愛日本動漫文化，尤其是介紹大師級宮崎駿的作品，除了年輕人外，也有上了年紀的成年人慕名前來，見識箇中風采。

其實泰國不時舉辦類似的動漫展覽，不過論規模這次的宮崎駿展可算係數一數二，而且每個區域都有特製的印章讓大家收集打印留念，集滿20個便代表逛完了整個場館。不可錯過的是場內還設有相關的精品店，讓粉絲可以趁機入貨留念。

由於場地的確夠大，有心到場的朋友要預約一小時才能參觀完畢。

展覽舉行日期由即日起至9月30日，入場時間為朝10晚10，入場費為THB690（約HK$153）。

胡慧冲