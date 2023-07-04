爆料黑人性騷擾後打破沉默　郭源元神隱5日再發聲

台灣男星陳建州（黑人）捲「#Me Too」風波，接連遭大牙及「微風女神」郭源元指控性騷擾，事件爆出後，郭源元沉寂多日，昨晚終於再次更新社交平台，網晒一張畫滿愛心的連環圖畫作，一開始畫中有兩個人仔，其中一人撐起傘為另一人遮風擋雨，及後一陣狂風吹來將傘吹走，兩個人仔險被吹倒，最後二人身後突然湧入滿滿的愛心，似乎意指自己與大牙發聲後，獲得外界的支持。她又簡單寫下「謝謝你們」，感激網友的鼓勵。

至於黑人連日來被網民圍插，連帶老婆范瑋琪即將於9月舉行的演唱會都受到影響，不但爆發抵制潮令門票滯銷，大批網友更湧到宣傳演唱會的貼文下留言，笑指：「演唱會可以改記者會了！」、「這個還有戲唱嗎？」、「演唱會要改成：范范姐不愛的事」、「還確定要開演唱會嗎？」另外，黑人昔日相關的節目片段繼續被翻炒，其中《黑澀會》美眉之一的玉兔曾在《康熙來了》爆料，曾被黑人插贓嫁禍誣衊偷通告費， 令她嚇到哭倒在地，雖然此舉是節目的整蠱橋段，且最後都沒有播出，但玉兔直言「我覺得他把我的人格拿來踐踏」，更指事後黑人竟將此事向好友炫耀，幸災樂禍。