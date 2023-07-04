靈戲逼人︱龔嘉欣做脫節女鬼　對住電話咆哮萌到爆

由龔嘉欣與張振朗主演的無綫新劇《靈戲逼人》昨晚（3日）首播，在首集中兩人已連環爆發笑彈，飾演女鬼雲柳芳的龔嘉欣死了30年，其中一幕講她對新科技大感好奇，她倣效張振朗以語音向手提電話發指令時，由於不懂要按著錄音掣而連環吃白果，嘉欣以為自己未夠大聲，張大嘴巴向電話咆哮，相當搞笑，嘉欣演繹該幕時的疑惑呆萌樣亦相當討喜。而張振朗繼《反黑路人甲》後再展搞笑功力，尤其當得知龔嘉欣非清潔姐姐而是女鬼時嚇至放聲尖叫、跳上梳化典床典蓆之餘，強裝鎮定及萬念俱灰的表情均演繹得爆笑又到位，可謂「喜感大爆發」。

而在今晚播出一集中，講到嘉欣為貪靚而換上多套青春感爆燈的便服，為了凸顯喜感，她更會變髮，先後以短髮及爆炸頭Look上陣。嘉欣的角色死前是粵劇花旦，談到劇中大戲做手，嘉欣透露主要靠睇片自學：「好彩現場有老師指導，所以拍攝方面都應該係夠用嘅。當然要做到真係上台（表演粵曲），相信就需要好多好多年時間先可以做得專業。」至於飾演音樂人的振朗則要應付不少彈琴場口，有些手部特寫鏡頭亦是振朗親身上陣，對此振朗笑言很開心終有機會接觸鋼琴：「我本身係完全唔識嘅，今次主要係透過網上學啲最簡單嘅技巧，我就揀咗一首自己最鍾意嘅歌去學。」