同無綫2026先完約　江美儀轉做親生女要再傾

藝人江美儀憑劇集《下流上車族》「車太」一角榮升視后，但有傳因為她並非無綫親生女而被投閒置散，今日（4日）她以「無窮愛心之路嘉賓司儀」身份亮相《明愛暖愛心》記招，她表示前公司做過不少司儀工作，在無綫則是首次。對於工作量減少的傳聞，她表示是誤會，並多謝大家關心，透露原本9月開新劇，現延期至年尾，跟公司合約一年一部劇，自由度更大，可以有更多時間做自己的工作，她說：「我幫緊佛教團體拍網上節目，自己做埋製作人，我唔係唔做嘢，我都多廣告，（拍廣告都豬籠入水？）有啲使費啦！」透露與公司合約至2026才完，問到時轉簽親生女？「公司有叫，要再傾，我唔可以唔理經理人感受。」

譚嘉儀與曾比特透露當晚會分別與管弦樂團和中樂團合作演出，表示期待。譚嘉儀早前到日本旅行見證前天堂鳥成員Gordon（葉泓聲）向女友陳樂榣求婚，笑言每人只有15秒影相都讓給他用，而此行更遇上小豬（羅志祥），身為粉絲的她即場向他自我介紹兼集郵，讚小豬友善，她上載合照後，獲對方畀Like，感開心。

曾比特早前在《灣區升明月》音樂會獻唱，被網民質疑咪嘴，他強調自己真唱，他說：「睇我樣就知係真唱，我個樣咁真。」至於炎明熹合唱時是否甩嘴？他表示台上經常有意外發生，並透露八月將會內地開騷，自言在香港出道，目標希望將來能踏上紅館開演唱會。