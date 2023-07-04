911 GT3 RS＆911 Sport Classic　香港首次亮相

為慶祝保時捷75周年和經典911車系問世60周年，保時捷舉辦了連串慶典活動，並展出多款特別911車型，當中該品牌迄今為止合法公路行駛的911車系中最極致型號911 GT3 RS 和全球限量僅1,250輛的911 Sport Classic，更大是首次在香港亮相。同場亦展示了 718 GT4 RS和及911 Carrera T等車型。

作為可於道路上合法駕駛的量產高性能跑車911 GT3 RS，不僅配備鋼製防滾架、手提式滅火器及六點式安全帶Clubsport組件，更配備保時捷首次在量產跑車上安裝節DRS可調式尾翼功能。搭載經改進的4.0 升高轉速自然吸氣引擎，最大馬力達525 PS。3.2秒完成 0-100km/h加速，極速達296 km/h。並錄得僅6分鐘49.328秒的紐布寧北環賽道單圈時間，比目前的911 GT3快10.6秒之多。

而新款兼限量的911 Sport Classic則是保時捷Heritage Design strategy四款產品策略收藏品中的第二款。為慶祝911車系的60周年，Style Porsche Design Department與Porsche Exclusive Manufaktur攜手重新詮釋由1950至1980年年代經典 911款式及設備，重現這數十年的設計特色。其中車尾擾流板造型源自於原廠為911 Carrera RS 2.7專門設計的「鴨尾尾翼」，採用超輕碳纖維製造，以Sport Grey烤漆搭配雙條紋。跟所有保時捷Heritage車型一樣，引擎蓋橫柵上均裝嵌了倣效原版的Heritage銘牌。

廠方在活動亦特別提到他們正全力向電動化轉型推進，Macan EV將於2024於香港市場推出。全電動718車型亦計劃於未來五年亮相。緊隨其後的將是全新D級電動車，更多混能及 BEV車型亦將陸續相繼推出。