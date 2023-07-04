AK投資失敗當學習　拍戲拍上癮想挑戰舞台劇

人氣男團MIRROR成員江𤒹生（AK）下午（4日）到電台接受嘟嘟（鄭裕玲）訪問，大批「生粉」（粉絲暱稱）到電台門外守後偶像，雖然現場一度落大雨，但也無阻「生粉」熱情，高峰期人數更達過百人，AK亦非常識做，完成訪問後步出電台並走向粉絲跟大家打招呼，又替粉絲們簽名及接收應援物，現場「生粉」們即發出尖叫歡呼。

節目中談到他只開業半年的甜品店停業一事，他表示全因經驗不足所致：「疫情嗰陣諗住呢度租平啲應付得起，冇諗過人流真係少，今次用金錢換經驗。」雖然以幾十萬換來慘痛經驗，但他笑言也有得著：「學到做返自己擅長嘅嘢，例如賣衫同設計。」他表示喜歡以不同方式去表達自己，而做生意是其中一種。

自小便愛看日本動漫及聽日文歌的他，透露近期開始學習日文，又分享了早前跟排舞師及幾個朋友一起到日本學跳舞感受：「去咗2個星期，啲老師係我做Dancer時已Follow開，每日只係專注上堂嘅事。」他坦言這2星期令他能完全忘卻其他事情，感覺很放鬆，而且有很大得著：「學識用另一種方式聽歌，同埋明白咗做事最重要享受過程，都可以套用返喺MIRROR入面。」他更期望能每年都抽出時間到外地學習。

談到他當男一的新戲《七月返歸》入圍外地影展，他表示相當高興，又坦言拍攝時很大壓力：「因為係導演第一部作品，籌備咗好耐好似佢個仔一樣，我驚做得唔好會整衰佢個仔，最難係講對白太快會咬字不清，可能係我小學時有注意力缺乏過動異常症，講嘢好急。」他直言喜歡了演戲，希望能挑戰不同角色，更希望挑戰舞台劇：「我鍾意做Live Show，雖然排好晒，但現場觀眾嘅反應每次唔同，畀到自己Energy。」他表示未來接戲會找有拍戲經驗的朋友給予意見，例如隊友Lokman（楊樂文），又透露稍後補拍劇集鏡頭後，便會為MIRROR演唱會補場作準備。

另談及他近日於社交網貼文，為動物權益發聲，AK指自小便有養小動物，因見到不對事情因此必需發聲，又指若有動物權益組織找他幫忙，也會盡力協助。

節目尾聲Do姐直言感覺他比以往冷靜成熟了不少，AK笑指自己年過30後心態的確與以往不同：「依家唔會再咁容易受人哋嘅說話影響。」