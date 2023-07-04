炎亞綸再傳理財不慎　8千萬豪宅慘變蟹貨

已出櫃嘅台灣藝人炎亞綸，近期身陷性醜聞風波嘅佢，一舉一動都備受外界關注，而隨着日前（2日）被帶走調查，工作室同屋企嘅所有3C產品都被帶走後，被以違反當地《兒童及少年性剝削防制條例》諭令50萬新台幣（折合約12萬港元）交保並限制出境，直至尋日（3日）又再有台灣媒體爆出，炎亞綸喺內湖投資購入嘅8千萬豪宅慘變蟹貨！

據台灣媒體報道，有網友爆料指炎亞綸買咗2間屋嚟投資房地產，結果就變晒做蟹貨賣唔出。據悉，炎亞綸今年搬入嘅內湖豪宅實價登錄總價約6至8千萬新台幣，鄰居仲係王子，當時佢更大手筆投入比原住處多1倍嘅資金換屋，估計係買入當下接咗唔少Job之餘，亦相當睇好事業前景。

不過世事難料，估唔到日前被網紅耀樂出面指控，令炎亞綸事業一落千丈、代言廣告紛紛解約外，連之前嘅「十大傑出青年」榮譽都被撤回，如今就連投資嘅房地產都傳出變蟹貨消息，實在係慘不忍睹。對此，炎亞綸僅透過朋友回應「完全虛假」、「沒有任何理財問題」，未有多加說明。

另外，則有網友透露高中時期因為性取向成為同學欺凌對象，當時處於無助情況下曾私訊炎亞綸，未料竟獲對方回覆道：「如果你真的喜歡男生就誠實面對自己，人生裡你最常相處的不是情人，不是家人，不是朋友，而是你自己，如果你不能誠實面對自己，誰能認識真正的你，又怎麼能讓你看見誠實的他們？相信我，誠實面對自己，所有問題都會迎刃而解，不是要你出櫃，而是要你接納自己的樣子。」該網民指多得炎亞綸那番說話，令他順利度過低潮，故至今作對炎亞綸當時的舉動相當感激，貼文Po出沒多久火速引來熱議，同時亦有網友透露也曾收過炎亞綸的訊息，大讚對方溫暖的同時，亦有指他今次的確做錯事情，未來日子就要為做錯事情負責任。