Daniella Chavez 紅顏一怒變網紅

人生充滿機遇，呢個講法用嚟形容智利網紅Daniella Chavez嘅遭遇，最貼切不過，事關失意於選美活動嘅佢，當日唔係一怒之下將裸照擺上網，又點會得到大批網民力撐呢？

抗議賽果

裸照流出嘅新聞時有發生，通常女主角都係受害者，極少聽到有人會主動將自己嘅裸照公開，Daniella Chavez都算係敢作敢為。事緣喺2015年，出生於智利拉斯孔德斯嘅Daniella Chavez參加咗一項選美比賽，當時佢係成人模特兒，因樣靚身材正，先後為多本男士雜誌拍寫真，得到好多男士追捧，人氣唔錯，亦令佢充滿雄心，諗住喺賽事中坐亞望冠，勢估唔到會輸畀當時年屆51歲嘅美魔女Katherine Salosny。屈居季軍嘅佢，當堂火都嚟，隨即喺社交網分享出浴裸照抗議，結果得到超過1萬3千名網民點讚，更有唔少人話佢嘅質素絕對贏亞軍成條街。

粉絲力撐

獲得網民力撐嘅Daniella Chavez，固然條氣順番啲，仲發現社交網係令自己有機會上位嘅渠道，於是佢喺唔同平台開帳號，又頻頻將性感照上載到互聯網，人氣好自然直線飆升。講真以阿妹嗰對咁凸出嘅巨乳，又點可能唔令人好想望多兩眼呢？而自從成為咗網紅，Daniella Chavez嘅模特兒工作接踵而嚟，甚至有唔少著名品牌邀約拍攝平面廣告，令佢有啲喜出望外。話時話呢位網紅嘅人氣有幾勁？臉書追蹤者超過113萬，Twitter粉絲超過170萬，而最勁嘅IG帳號更有近1,800萬人支持！如此粉絲量，又難怪Daniella Chavez咁落力經營社交網了！