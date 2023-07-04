張敬軒Serrini鬥「戀」配音　本尊讚：幾Sexy！

動畫片《元素大都會》由歌手張敬軒與梁嘉茵（Serrini）配音，今次是Serrini首次聲演火爆的女人「小燄」，而軒仔則聲演一個水造的男人「阿水」，軒仔自言與阿水相似，因為兩人都是在決意要做好一件事，邁向一個目標時，永遠都會全力以赴，有做多沒做少，他又笑言阿水與真實的自己有一件事是一樣，就是有同一個音域，更不斷挑戰自己，連出名音域廣的軒仔都話差點被難倒。

劇中阿水和小燄一開始是水火不融，但在相處期間慢慢產生了愛，Serrini在配音時跟著小燄的眼神去演繹，導演更加指引她：「你依家係有少少『嗒糖』」，Serrini便即刻運用感情加上氣聲配上對白。而軒仔突然對Serrini使出浪漫冧女招數表白，表示這套電影最適合他們二人說的就是：「如果你認識從前的我，你就會愛上現在的我。」Serrini聽聞後失笑又冧爆。

談到今次配音最大的困難，Serrini表示多得配音導演的絕佳指導，會先示範一次，亦會教她一些停頓位，才令她感到這次配音任務沒有想像中困難。而軒仔表示要靠聲音來演繹表情是難的，平時玩自己把聲玩到出神入化的他表示今次讓他學到很多新的東西，尤其是如何運用自己的聲音去進行很極端的情緒演繹。但他笑言其實都感到幾Sexy，因為他很少機會聽到Serrini細細聲說話，Serrini立刻盡顯配音的Sexy感，問軒仔：「你係咪想一直聽落去呀？」