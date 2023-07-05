【是日通勝】

農曆五月十八

癸卯年 戊午月 甲子日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：開倉、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：11、33、34

幸運顏色：青

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

金牛座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

雙子座：事業運差，即使付出了努力也可能食白果。

巨蟹座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

獅子座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

處女座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

天秤座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

天蠍座：異性緣不錯，主動出擊可望打破感情悶局。

人馬座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

山羊座：多做好事冇蝕底，你的善心可帶來好運氣。

水瓶座：無精打采，適宜檢討作息習慣，不要熬夜。

雙魚座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）馬 狀態差

鼠：說話勿太直接，以免令別人產生誤會。

牛：自制力強，責任心重，處事令人安心。

虎：思慮周全，做事有條不紊，大獲好評。

兔：財運低迷，未能看清投資市場的前景。

龍：運氣好到極，遇到困難總能逢凶化吉。

蛇：職場上遇競爭對手，宜忍讓不宜硬碰。

馬：是日沖煞，身心不在狀態，無心工作。

羊：事業受阻，現實與想像存在極大落差。

猴：士氣強，向難度挑戰，事業會有突破。

雞：霉運纏身，勿多管閒事，以免雪上加霜。

狗：心高氣傲沒好處，給別人留下壞印象。

豬：感情關係出問題，容易為小事動干戈。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

好丈夫面相

找個好丈夫，幾乎是每個女人的心願，從面相來說，好老公確實有一些典型特徵，如果你的伴侶符合大部分條件，便已經值得慶幸了。

‧眉濃

男人眉粗眉濃並非代表有男仔氣概，反而是怕老婆的特徵，會比較尊重妻子的意見，而且做事有責任心。如果眉濃、髮濃、鬍鬚濃三者同時具備，更是絕配，事業必有所成。

‧眼大眉濃

眼大的人感情豐富，比較容易體恤身邊的人，也會較愛惜伴侶。如眉粗眉濃，對妻子雖不致唯命是從，但也會盡量遷就伴侶，即使雙方意見不合，為了免傷和氣，也會主動息事寧人。

‧鼻大

男性的鼻代表財運，鼻愈大，儲錢的能力愈高。如果鼻大，而鼻孔又略向上朝，懂得花錢之道，對身邊的人也會較疏爽。

‧下巴兜

下巴圓而有肉，不但晚年運佳，也特別喜歡家庭生活，所以下巴兜的男性都是顧家一族。

‧腮骨有力

腮骨有力的人，面形大多呈方面，代表毅力過人，在逆境之中也能自強不息。如果丈夫有此特徵，即使婚後遇有任何衝擊，都能咬緊牙關捱下去，相當可靠。