「心形胸」Eris後上凸圍　「金髮蔡思貝」Juliana踎街Keep住型

《2023香港小姐競選》佳麗在淘汰戰前爭取曝光，「金髮蔡思貝」Juliana踎在街邊Chok爆拍照；「翻版范冰冰」王敏慈以小背心騷身材。而鄧凱文（Eris）則被爆料揭露私下性感Big爆一面。

入圍港姐正接受大會特訓，能通過節目《2023香港小姐競選終極面試》淘汰賽的參賽者將正式成為候選佳麗，下星期將在記者會中正式會晤傳媒，並於本月中起程到越南拍攝外景。近日有爆料指在英國諾定咸大學畢業、現年23歲的入圍者鄧凱文（Eris），返港後在會展任職活動統籌，爆料相片中更披露她私下性感噴血一面，其中見她穿上性感裙子，大晒心形胸。

多位熱門佳麗在淘汰賽前齊齊發功在社交網谷人氣，「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）在節目「終極面試」中獲評判一致好評，相信晉級冇難度，她被大會「拆招牌」將金髮染深後，為堅持形格路線，在社交網大晒穿上皮褸襯熱褲，踎在街邊Chok擺甫士的照片。而缺席大會「變髮」的「翻版范冰冰」王敏慈（Lovelle）則拉低外套，明晒貼身小背心騷身材。「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）則邊選美邊在內地社交網帶貨，相當忙碌。