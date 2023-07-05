舒淇丟低老公「移情」陳坤3個月　17年前「愛的承諾」曝光

影后舒淇拋低老公馮德倫，將留守內地與陳坤朝夕相對，令不少Fans引頸以待。而馮德倫17年前拍攝的劇集正在重播，當時他已向舒淇承諾「永遠第一」，被指神預言！

「三劍俠」舒淇、周迅與陳坤多年來友情有增無減，陳坤至今已連續9年為「淇哥」慶生。2020年，舒淇宣布加盟兩位摯友組成的公司「東申未來」，並留言「餘生請多關照」，實行以行動「表忠」，令該經理人公司形成「一王二后」大卡士局面，引起業界高度關注。

自2015年合作《尋龍訣》後，舒淇與陳坤再沒在影壇合體，令Fans大感可惜！不過近日傳來好消息，內地瘋傳兩人將於8月在北京拍攝新片《入型入格》，內地小鮮肉吳磊亦會加盟。據悉，該片講述30年代一位名士借去古畫，卻遲遲不歸還，畫主惟有委託一位小學武術老師嘗試取回，通過取畫展示習武人的人情世故。題材雖然有點冷門，但火速成為網民熱話，不少人留言期待相隔8年的「淇坤合體」。

17年前「愛的承諾」曝光

《入》片拍攝期長達3個月，加上目前正為《非誠勿擾3》開工，這段時間舒淇一直留守內地，稍後更與陳坤「朝夕相對」，不過8月9日是其老公馮德倫49歲生日，相信她屆時定會送上驚喜。另外，馮德倫17年前為無綫製作的處境劇《老馮日記》近日重播，當年他碌盡人情卡，請來楊千嬅、周秀娜、當時女友莫文蔚甚至舒淇助陣，其中一集交代他與舒淇是昔日戀人，他對舒淇說：「這個第一位是不會改變的。」這句對白被形容為「神預言」，二人於劇集煞科10年後低調成婚。