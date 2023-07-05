星星講醫D︱台女星痛失十B！點解會重複流產？

能夠與自己的愛人有愛情結晶品，當然是一件高興的事情，寶寶健康出生健康成長更是父母最為希望的，假若不幸地發生流產，這一道傷痕真的會在父母心內留下一輩子的陰影，成為人生中的一大遺憾。藝人蔡少芬（Ada）自2008年與張晉結婚後，15年來生育兩女一子，一家五口過着幸福生活，成為娛樂圈楷模，但原來在幸福背後，也有過不幸經歷，Ada曾於內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》中自爆曾經歷小產，那名寶寶更是其第一胎，一直希望能夠有四名小朋友的她，當聽到醫生說寶寶沒有心跳後，只能一直哭，這件事成為她一生的最大遺憾！

幸好Ada之後的寶寶也能夠健康出生健康成長，但原來流產並不一定只會一次或兩次，台灣女星李宇柔曾在節目《單身行不行》提及，自己曾經10次流產，好不容易才懷上第一胎，這種經歷一次也嫌多，但她要經歷10次才懷上第一胎，真的讓人心痛！到底為甚麼會出現重複流產？重複流產竟可高達10次？今集混血女主播可宜，與生殖醫學科專科翁淑菲醫生，便會講解重複流產的因素！

翁醫生指有些女士自身有抗磷脂抗體，這些抗體令血管容易造成血塊，血容易凝固便不能夠輸血給胎兒，從而導致流產！但怎樣可以醫治重複流產，女士應該注意甚麼可減低流產的風險？一起來看《星星講醫D》，聽翁醫生怎麼說！