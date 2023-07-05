高鈞賢積勞成疾生蛇拮屁股：咁大個仔第一次！

藝人高鈞賢一連拍了多個劇集，中港兩邊走，完成《新聞女王》後，現時他亦正為《逆天奇案2》拍攝，之前與劇中女友馮盈盈更傳出緋聞來。日前他於社交網貼文，指六月對他來說不是太好，但總算過了，對此，問他是否因緋聞影響心情時，他接受東網獨家訪問時謂:「唔係！因為之前積勞成疾，頂唔住塊臉生蛇，我初頭覺得痛，以為係暗瘡，好在睇醫生及時發現，中西合璧治療先冇事。」當日他看醫生，護士為他打針時竟鬧出笑話，他笑謂:「打針時姑娘問我左邊定右邊，咁我以為係打手，點知原來係打屁股，我咁大個仔都係第一次打PAT PAT，真係有啲愕然，當時我O嘴望往佢，正準備成條褲連底褲除低時，個姑娘見到我呢個動作，即係話:『你拉低一邊得㗎嘞！』都幾尷尬。」

此外，高鈞賢之前於內地拍了不少劇集，當中包括2016年內地版《包青天》，劇中他飾演武功高強的展昭，之後他「升呢」於電影《包青天書院詭事》挑戰包青天一角，由於包大人相當有威嚴，故表情、講對白方面他都下了不少苦功，而此片將於本月11日在內地多個平台首播，身為此片男主角的他都甚期待。他謂:「嗰陣拍展昭都好辛苦，雖然套劇未上映，但演過展昭再做埋包大人，總算完咗個心願，而且呢套電影係我首次做男一，自己都好開心、期待。」