HomeSquare「香港家居折2023」　低至HK$1、HK$100及1折名牌家具

【特約報道】全港最大一站式家居主題商場HomeSquare將於第二期消費券派發首日（7月16日）起至8月15日、一連31日舉行「香港家居折2023」。今年HomeSquare夥拍120家商戶推出80,000件優質名牌家具及電器，以低至HK$1、HK$100及1折發售，優惠數目較去年多出2萬件，規模亦為歷屆之冠。

除了提供震撼性的折扣優惠，HomeSquare今年的「香港家居折」亦邀請了四大來自歐洲及澳洲的高級傢俬及潮流家品品牌、分別在7月15日至7月31日及8月1日至8月15日，於商場中庭開設獨家優惠限定店，包括匯聚進口歐洲梳化的 Ulferts歐化傢俬、主打優質輕巧傢俬及潮流家品的at. home、意大利進口名牌Italo Moda及百年澳洲床褥品牌SPECTRUM，參與品牌更會推出低至HK$1及1折的會場限定優惠，讓大家有機會以超吸引的價錢感受舒適時尚與創新型格兼備的家居風格。

HK$1除了可以買傢俬，更可換購限定禮遇。活動期間只要於IKEA沙田分店消費滿HK$199，亦可加HK$1換購熱賣KLAMBY限定版購物袋，將心水貨品載滿而歸。記得把握每個HK$1限定折扣和禮遇，成為今個「家居折」至Smart Buyers！

在家居折期間亦將推出5大至Smart消費回贈及禮遇，包括「The Point會員獨家優惠」、「滙豐信用卡專享優惠」、「特選入伙限定禮遇」、「HomeCircle額外積分賞」及「HomeSquare Point Dollar消費賞」，讓顧客購買心儀產品的同時亦可賺取高達HK$2,600商場電子禮券及HK$330 Point Dollar，以滙豐信用卡消費更可參加抽獎遊戲，有機會贏取高達HK$15萬獎賞！