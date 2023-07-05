獲准離婚︱王力宏爆前妻索鉅額　李靚蕾反駁：他的過錯

台灣天王王力宏同李靚蕾前年底鬧婚變，離婚官司喺美國、台灣兩邊遑行，日前美國紐約法院判定離婚獲准，以及強制執行過去嘅裁定。據知，依美國法律規定，王力宏係提訴離婚嘅原告，因此佢必須負擔對造訴訟律師費用，據估超過百萬元新台幣，不過雙方繼續互相指摘錯不在自己，公開罵戰一觸即發！

李靚蕾嘅律師陳建州表示：「王先生作為過錯方，必須賠償李小姐因他的過錯而產生的訴訟律師費用。」王力宏嘅律師葉偉立則反駁：「法院並無認定王力宏先生在離婚事由上有任何過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准。」

李靚蕾嘅律師陳建州再回應：「美國法院經審理後裁定，王先生作為過錯方，必須賠償李小姐因他的過錯而產生的訴訟律師費用，並不是如某周刊報道，因為王先生是原告，所以才需要負擔律師費用。請大家不要被有心人士利用，作為扭曲事實、誤導大眾的工具。」

王力宏代表律師則聲明：「很遺憾有人一直將過錯全部推給他方。王力宏先生在紐約法院提起離婚獲准，法院並無認定王力宏先生在離婚事由上有任何過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准，王力宏非常感謝美國法院成全，終於結束與李小姐在婚姻上的紛擾。」

聲明中指出：「反倒是，李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產，後續又於美國訴訟中另外要求逾千萬美金的鉅額主張，導致本件審理時間不斷拖長，惟其請求均遭紐約法院駁回。紐約法院在判決中也明白表示，李小姐另行在台灣提起訴訟、且故意將兩人婚姻問題公開訴諸媒體，亦是駁回其請求之原因，另關於家人的費用，紐約法院判決指出，由台灣法院作最終決定。」