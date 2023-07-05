【簡潔生活學】長者「家居隨身車」

上次分享過有關裝修新居傢俬回收問題，最近無意中看到某資訊節目，介紹為長者而設的「家居隨身車」，設計頗有心思，而且很實用，值得推介一下。

長者年紀大，行動力減慢，所以居家安全首要是避免跌倒，在家中安裝扶手設施當然最理想，可惜工程較大，若是一些即拆即用的裝置，相對更為實際。這類「家居隨身車」的出現就非常適合香港狹小的居住空間。

據了解這些「隨身車」是由一間專為長者居家安老服務公司與設計學院學生合作研發而成，他們收集了多位長者的意見及要求。主要針對行動不便、或患有初期認知障礙症的長者使用，除了可輔助長者行路，亦可用作床頭櫃放置日常用品，又或是用作餐桌，一舉兩得。

用料方面十分紮實，不容易翻車，安全性高，更分別推出3款設計：「輕便型」、「懷舊型」及「摩登型」迎合不同需要，其中「輕便型」枱面有透明窗設計，內裏物品一目了然，另外又劃分小容量及大容量收納位置，可放眼鏡、藥品或是報紙、書本等。

至於「懷舊型」頂頭備有可拆式餐盤，方便長者在床上用餐等。3款隨身車各有特色，而且外形十分美觀，雖然售價方面並不便宜，大約二千至四千元不等，主要是成本問題，若果日後這類產品可以更普及化，令更多長者受惠就好了。

Profile：Kitty Wong

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