狂寸王力宏輸官司　李靚蕾被爆離婚爽分6億身家

台灣天王王力宏同李靚蕾離婚官司有定案，美國紐約法院判定離婚獲准，以及強制執行過去嘅裁定，有指王力宏係提訴離婚嘅原告，因此佢要負擔超過百萬元新台幣嘅對造訴訟律師費用，而王力宏方亦爆料指「李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產」。有傳原來李靚蕾將分得約6億新台幣（下同，約1.51億港元）財產！

李靚蕾律師陳建州即針對王力宏律師嘅聲明，發出4點回擊，指「李小姐並沒有因為離婚而取得王先生任何一毛錢的財產」，並稱「王先生連訴訟的判決都能顛倒黑白」，強調「王力宏左思右的道歉文當中，所稱『你們住的房子我會過戶到你名下』，並沒有過戶給李小姐」。李靚蕾律師的回應，顯然跟王力宏的聲明各說各話。

李靚蕾律師陳建州回覆全文如下：

「對於王先生連訴訟的事實和法律的判決都能顛倒是非黑白，做出這麼荒唐的莫須有的指控，實在感到不可思議。如果連司法的事實都能夠捏造，世界上就沒有正義可言了。

1. 首先，王力宏先生和李靚蕾小姐是合意協議離婚，雙方於2019年簽署離婚協議後，共同提交美國法院，近日獲得美國法院准許。

2. 美國法院判決，王力宏先生作為過錯方，必須賠償承擔李靚蕾小姐因為他的過錯而產生的律師費用，這是法院白紙黑字，寫明的事實，無庸置疑，不容任意扭曲。

3. 由於李靚蕾小姐至（自）始至終都主動放棄爭取任何屬於王先生之財產，所以李小姐並沒有，因為離婚而取得王先生任何一毛錢的財產（就連王先生於2021年12月20日左思右想的道歉文當中，所稱「你們住的房子我會過戶到你名下」，那棟房子，現今也依然在王先生的名下，並沒有過戶給李小姐）。

4. 李靚蕾小姐也從來沒有「於美國訴訟中另外要求逾千萬美金鉅額」的主張。「本件審理時間不斷延長」的真實原因，是因為王力宏先生於2022年7月6日美國官司敗訴後，於2022年8月5日向美國法院提起了上訴，並於2022年8月31日向美國法院提起了不願依照協議支付家人扶養費內容之聲請。

王力宏先生方才在聲明當中，公然說謊，扭曲事實的行徑，已經觸法。過錯方竟然還可以這麼囂張的公然造謠，捏造事實欺壓受害者，天理不容。」