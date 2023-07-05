「植」系餐館　花樣百出

在人人熱衷打卡的今天，不少「美食家」總是以餐館門面、布置、情調作為光顧與否的首要考慮，難怪許多經營者為了吸引饕客的眼球，不惜落重本裝修。至於甚麼模樣的餐館才能令人垂青？出自建築設計師Thilina Liyanage的「植」系概念，可謂花樣百出，相信會成為未來餐館設計的指標。

崖邊吊鐘花 "Princess Earrings" Treetop Restaurant

出外用膳時，有否發現自成一角的卡座或廂房總是被人預訂了？除了不用受人滋擾外，別具一格的布置也是其賣點，要是有花一樣的形態，豈不是更加吸引？從崖壁向外延伸的"Princess Earrings" Treetop Restaurant，由多朵巨型吊鐘花組成，每朵花可容納約6張圓枱，上方以木材或透明織物覆蓋，花瓣採用鏤空設計，方便饕客欣賞周邊景色，亦可為室內環境引入自然光，垂落的花蕾燈飾則跟室內吊燈互相輝映，在夜空下顯得特別亮麗。

空中豬籠草 Sky Treetop Restaurant

崖壁的地勢險峻，卻又面向無敵靚景，在那裏品嘗美食，實在是雙重享受，怪不得Thilina Liyanage構思的概念餐館不止一次以崖壁作據點，貌似鵜鶘喙的「Sky Treetop Restaurant」就是好例子，其設計靈感來自豬籠草（Pitcher Plant），船狀底座從崖壁的斜坡突出，置身其中可俯瞰斯里蘭卡的山脈，何其壯觀，略微凸起的屋頂不會阻礙觀景視野，還可保護饕客免受惡劣天氣打擾雅興。

超大向日葵 Urban Park Food Court

除了向高處發展，Thilina Liyanage亦不乏「貼地」的概念建築，最搶眼之作莫過於以超大向日葵為造型的「Urban Park Food Court」！花蕊部分為美食廣場的頂部，採用鏤空設計，並以玻璃覆蓋，有利應對不同天氣；周邊的綠葉則為不同食店，加入大量嵌入式地燈照明，並以燈串圍繞，氣氛極其浪漫。