本日日本：《小魔女DoReMi》期間限定Cafe　 食魔法棒落肚

於1999年在日本播放、以見習魔女為題材的《小魔女DoReMi》動畫系列陪伴了很多女生成長，多年來依然甚受歡迎，東京及大阪兩地最近各開設以《小》為主題的期間限定咖啡店，各位魔女見習生們準備好去朝聖了嗎？於東京店都墨田區的BOX cafe&space東京Solamachi店即日至8月20日登場的《小》主題咖啡店，以「夏日祭典」作為靈感，將日本祭典中常見的花火、小吃，撈金魚、釣水球等元素融入，推出7款特色餐飲，包括羽月的撈金魚意大利冷麵、小愛的章魚燒飯團、音符的棉花糖雞肉三文治、DoReMi的煙花撻、小花的多彩刨冰、桃子的朱古力香蕉芭菲、以初代魔法棒「貝貝魯多波龍」為靈感的吉拿棒及角色袋裝飲品等，全部賣相都十分吸引，打卡一流。同場還有多款限定商品，包括扇子造型的吊飾、鏡子、便條紙、索繩袋、魔女莉卡的玻璃杯、頭巾、文件夾等，全部都好可愛！而大阪的《小》主題咖啡店將於7月13日至8月20日在kawara CAFE＆DINING 心齋橋店亮相，無論主題及菜式均跟東京店相同，粉絲們要留意了！