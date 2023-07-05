受蔡徐坤拖累停播　《奔跑吧》傳重剪本周復播

內地頂流男星蔡徐坤因之前傳出致女生懷孕並叫對方墮胎，形象崩壞，除了其工作被停外，不少代言的品牌跟他割席，就連官媒央視都將他所有視頻、資訊下架。不過最令不少人關注，是他有份參與的內地綜藝節目《奔跑吧》泰國篇，由於節目有Angelababy、范丞丞及王鶴棣等參與，之前因為蔡徐坤事件令上一集都要延期暫停播放，不少Baby、范丞丞的粉絲都於網上狂轟，要求將蔡徐坤「打格」都要播出。

日前，有指因為蔡徐坤於節目中是「臥底」，貫穿整集中，不能將他刪剪，亦有指節目導演現時正於泰國進行重拍，但宋雨琦、王鶴棣等都沒有檔期配合，極有可能要換人上陣。但剛剛出浙江衛視節目表上，今個星期五（7日）晚上8時17分，已安排《奔跑吧：奔跑吧泰國篇來啦！》播放，亦有工作人員爆料，指泰國篇目前正在重剪中，可以正常播出，網民得知此好消息都甚期待。

正當被大眾批蔡徐坤即將被列入劣質藝人之際，原本本月8號會跟蔡依林、黃貫中、張靚穎、周深出席音樂盛典活動的他，今日透過粉絲團於社交網表示：「因藝人需要處理當下相關事宜，故決定暫緩現場出席活動，感謝大家支持。」之後主辦方亦轉發貼文回覆謂：「尊重藝人團隊決定，也請大家關注後續的票務處理方案。」但網民直指這只是蔡徐坤被主辦方「退貨」，以「暫緩出席」作終結太高傲了。