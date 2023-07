Hyundai IONIQ 6　純電四門轎跑車抵港

連掃「2023世界汽車大獎」的世界年度風雲車(World Car of the Year)、世界電動風雲車(Electric Vehicle of the Year)和世界設計風雲車(Car Design of the Year) 3項大獎的現代(Hyundai) 全新純電四門轎跑車IONIQ 6抵港。

建基於E-GMP電動車專屬底盤的IONIQ 6,由頭泵把到上下雙尾翼設計都經過空氣力學考量,其中上尾翼側面附設小翼梢,有助減少車身紊流與阻力,造就僅0.21Cd的極低風阻。輸港的是配備77.5kWh高壓電池及前後軸電馬達四驅的IONIQ 6 Range+ AWD,擁有達583km(WLTP)續航力,最大馬力及扭力輸出分別326PS及650Nm,0-100km/h加速只需5.1秒。支援800V高壓充電系統,可分別以350kW或50kW直流(DC)快充,由10%充至80%電量分別只需約18分鐘及1小時13分鐘。