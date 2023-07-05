姜麗文3度諗過自殺　連遺書都寫埋

姜麗文（Lesley）既是演員與主持同時亦是唱作歌手，多年來一直努力創作，上月更發表新歌《I AM WOMAN》。其實音樂對她來說不只是夢想，更是她的救命恩人，她早前應邀參加主辦的健康資訊項目，與3位精神科專科醫生一同拍攝影片，分享過去十年患上抑鬱症的心路歷程。

Lesley提到在她情緒最低落時，原來不只一次出現自毀念頭：「我回想其實有3次，很嚴重地考慮過或者想試圖自殺。例如有一次我正等待過馬路，便會覺得『為甚麼你們駕駛得這麼好，為何不幫幫我撞向我呢！』最嚴重時真的寫了信，準備說再見！」

在Lesley崩潰時，還有音樂「救贖」：「音樂絕對是我的救命恩人，第一次打算告別的時候我便寫歌，把情緒紀錄下來。這件事令我意識到，其實藝術或自己喜歡做的事，對我有很大的幫助。就算其他人放棄了我、沒人愛我、沒有人理會我也好，音樂永遠也在身邊」。

Lesley又承認因失戀而觸發抑鬱症，但當初只是覺得睡不着、不開心，但過了幾個月就感覺到愈來愈黑暗：「無論發生甚麼事，就是不會感到開心，甚至信心與自我價值全失。」可是為了工作仍然強顏歡笑，但一停機又哭過不停：「在拍攝場地控制不到自己，我便知道很嚴重，需要找醫生幫忙」。她努力面對抑鬱症，情緒有高有低，幸而她了解抑鬱症以及近年開始服藥，就算仍會出現負面情緒，但已經學懂如何應對。

Lesley又分享自家拒抑鬱症方法：「當我不開心或是生病時，我不用說太多解釋太多，只需要用『四』、『七』或『二』等，他們也可以很快知道我的情況。」第二個秘訣是會用「擬人法」處理抑鬱症，叫它做Borat：「我把抑鬱症當作一個人，我當它是前男友，或者很不喜歡的朋友。每次生病時腦袋跟我說『你真的很醜』、『你真的不值得被愛』，我就可以不去想我的病，我可以想是這個人最壞、最喜歡說謊！」Lesley在影片亦提到她的父親、兄長與丈夫，如何一次又一次助她擺脫抑鬱症的控制，以及她作為抑鬱症患者的第一身感受。