尹光讚AI模仿到位　封《造星V》Kakit做師傅

「廟街歌王」尹光、《全民造星V》10強止步的鄧家杰（Kakit）和電台DJ黃正宜（阿正），今日（5日）到譚仔雲南米線試食新品「烤雞炸醬撈寬麵/米線」，並即場將尹光的代表作《少理阿爸》改編成新歌《譚仔撈米線》，大唱「撈撈撈，Go Go Go」十分盞鬼，事後尹光表示自己不用10分鐘便作完此曲，歌詞押韻啷啷上口，表示今日來到現場才與Kakit和阿正夾歌，讚現年19歲的Kakit犀利，識跳、識Rap，笑言做得他師傅有餘：「我鍾意同後生玩，因為喺佢哋身上學到好多嘢，人都後生咗，同年紀相若合作反而無咁輕鬆。」提到近日網民製作AI尹光模仿他的唱腔，他讚好聽又好笑，歌聲有7、8成似自己，講笑自己是真人，並非AI，還提醒大家留意近日騙案多，不要輕易受騙，十分搞笑。

Kakit就笑稱前輩十分百厭，自言由細聽對方歌大，有幸合作感覺難得。Kakit是《全民造星V》民選第3名，但他卻無緣躋身10強，惹來網民戥他不值，他稱近日收到海量網民的打氣留言，表示感恩。尹光搞笑稱Kakit能入到20強已經成功：「失敗乃成功之母，你已經係阿媽喇！」Kakit續稱自己輸給好兄弟Ash覺得舒服和值得，雖然輸了比賽，但仍然有得「撈」（有工作），他打算用1年時間嘗試在娛樂圈發展，之後再決定讀書或有其他方向。另外，提到節目導演發長文揭阿澤不是，掀起是非，Kakit表示有看過甫文，但因為不同組故並不清楚，對於抽籤有欠公允的說法，他覺得抽籤是命運和緣分，各人口味不同，自己比賽時全神貫注，不存在造假，問到王鋒傳是內定冠軍？他稱：「相信觀眾眼光係雪亮，睇到佢實力，10強每一個都好值得。（有冇聽過比賽中有欺凌事件？）自己身處半年無感受過欺凌，比賽時好專注及注重質素，好花心機去表演，無時間理其他，可能有是非但無理。」

DJ黃正宜近日投資開咖啡店，不少朋友稱呼她做老闆娘，不過她對於老闆娘的稱號有點意見，笑言應該要精準啲，着大家稱呼她做「易追單身老闆娘」，自從呼籲追求者放膽追求後，至今反應冷淡，覺得男士以為她身邊都是顏值高男士，才無膽追求，她笑言：「我以往業積都唔係靚仔，大家見我身邊的Jeffrey（魏浚笙）和Jeremy（李駿傑）筍盤太正，放心你哋唔係拍魏生，係拍我。」她自爆單身已經兩年，現在擇偶要求不論膚色，只要懂廣東話及性格細心便可。她直言希望咖啡店可望像米線店一樣做到連鎖式經營，外國人也來港潮聖便更加好，但笑言自己只做一間已忙出黑眼圈來，感覺十分吃力，她表示會經常到店內打躉，被取笑是藉此識男仔，她開玩笑說：「要同客人保持良好溝通好重要，我仲會介紹佢哋飲『美色咖啡』，係我的美色。」