王丹妮慶生見「偶像」　後援會包場睇戲撐周潤發

王丹妮（Louise）本月3日生日，她跟老公羅孝勇一同去到泰國遊玩，慶生兼放假，叉足電後便回港跟粉絲見面。粉絲後援會一早為她安排了慶祝生日活動，於昨日（4號）包場觀看由周潤發主演的《別叫我"賭神"》。

Louise早前出席蘇州昆山微博電影之夜， 剛好碰上曾多次合作的潘耀明導演以及周潤發，三人都有合照留念。而且當年Louise拍攝《梅艷芳》時，周潤發都有現身探班，Louise當然會力撐兩位。

Louise跟一眾粉絲睇完戲後便現身大銀幕前跟大家打招呼，久未跟粉絲見面的Louise大派福利講明會跟粉絲們合照，令粉絲都開心得即場為她歡呼，更大叫：「好靚女啊！Louise續說：「多謝大家今次來撐場，覺得粉絲後援會的聚會最好便是睇戲，因為自己是個演員，可以跟大家一同觀映實在是太開心及有意義，感謝大家陪我睇戲同撐香港電影。」

做足準備的粉絲們更為Louise送上生日蛋糕，大合照後眾人移步到院外，Louise對粉絲們有求必應，簽名、聊天、攞出可愛心心甫士、合照等全部做足。而愛錫Louise的粉絲更為她送上她十分喜愛的美少女戰士以及生日卡等，最終Louise逗留大約一個多小時才離開，她表示非常期待下一次跟粉絲們的聚會。