李玟開創進軍美國樂壇先河　成首位奧斯卡獻唱華人

樂壇天后李玟驚爆離逝,自小移民美國加州三藩市的她,於1993年回港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽,奪得亞軍後簽約華星唱片入行,並於台灣推出首張個人專輯正式出道,隨後短短數年已推出了4張華語大碟,屢破銷售記錄,在1997年更憑《Di Da Di》一曲爆紅,並在同年獲得世界盃足球賽邀請,錄製亞洲代表曲,正式開拓國際市場。

她除了在1998年為動畫《花木蘭》獻唱華語主題曲,更以「CoCo Lee」之名成為首位進軍美國樂壇的華語歌手,其中歌曲《Do You Want My Love》不但打進了澳洲Billboard榜、澳洲年終單曲榜和英國、美國Billboard舞曲榜,更成為首位同時打入MTV Asia Hitlist榜和Top 100 Asia Singles Airplay榜的亞洲藝人。而最印象深刻的,是她為電影《臥虎藏龍》 獻唱歌曲《A Love Before Time》,並成功入圍《第73屆奧斯卡》「最佳原創歌曲獎」,帶挈她成為首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手,該歌曲中文版《月光愛人》更榮獲《第20屆香港電影金像獎》「最佳原創電影歌曲」。

近年她轉戰內地發展,2016年參加《我是歌手》第四季獲得冠軍而在內地人氣急升,翌年於內地展開巡唱,並成為音樂節目常客,去年亮相節目《聲生不息》後,再於年尾為《2022中國好聲音》擔任導師,成為她生前最後一次亮相的節目。