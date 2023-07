華語天后李玟離世,網上瘋傳一段她生前錄音,聲帶中她相當鎮定,並無異樣,她與粉絲喊話,表示:「親愛的我是Co Co,感受到大家對我的愛跟支持。然後,你們做我的後盾,嗯,我會加油,那這段時間,這段時間希望你們也身體健康快樂,我非常想念大家,我在努力努力,想念你們,我也非常想念你們哦,愛你愛你。Thank You So Much For The Gifts。Beautiful and Very Thoughtful。Love You Guys!」據李玟粉絲後援會「中華玟迷聯盟」稱,該錄音是7月2日李玟給他們的語音留言感謝,亦成為了送給歌迷的最後遺言,據知,CoCo在兩星期前對住歌迷流淚。