乜嘢叫做反差誘惑呢？簡單嚟講，即係所謂「房外斯文，房內起擒」，如果仲係唔明嘅話，睇吓呢位嚟自泰國嘅性感網紅Kaijeaw Sirinrat，自然一清二楚，佢外表可愛又萌味十足，但福利寫真相就勁火辣，睇到人血壓上升呀！

令人心郁郁

要做到反差感唔難，但要產生到魅惑男人嘅反差誘惑卻唔容易，因為先要喺人前表現出各種男士最愛嘅特質，例如斯文溫柔、清純可愛等，而另一邊廂卻又散發出挑逗到男士本能嘅魅力，呢樣真係唔易做得到㗎！不過對於現居於泰國嘅人氣性感網紅Kaijeaw Sirinrat嚟講，呢樣就完全難佢唔到喇！

只要睇過佢喺社交帳號所分享嘅寫真相，自然會明白晒，事關佢天生一副萌味十足嘅可愛樣貌，但係每一張寫真都係超性感勁火辣，尤其係胸前深溝，輕易吸引到男士嘅眼球，而最重要嘅係佢好識得表情管理，有時流露出楚楚可憐嘅樣子，有時又會輕咬嘴唇，嗰種魅力實在令男士們心郁郁呀！

多才多藝

點解Kaijeaw Sirinrat咁擅長影呢啲睇到男人心郁嘅寫真呢？原來佢佢唔單止係性感網紅，更係一位模特兒及舞蹈員。早喺佢成為網紅之前，便以模特兒身份為多本雜誌拍攝寫真，亦喺多個時裝及泳衣展上登場，所以佢嘅演出經驗相當豐富，難怪佢喺鏡頭前擺甫士一流，表情管理亦恰到好處，每次都能配合到造型，又唔會令男士覺得佢刻意賣弄性感。

此外，舞藝同樣唔錯嘅佢，不但經常喺夜店表演跳舞，更參加過唔少舞蹈比賽，同時亦做過比賽嘅表演嘉賓。不過講到才藝，原來佢唱歌亦相當出色，只係佢謙稱同專業水平仍有一段距離，所以唔會公開表演喎！

社交網站

可愛嘅氣質，火辣嘅身材，誘人嘅甫士，可謂Kaijeaw Sirinrat嘅必殺組合，只係佢喺服裝造型上亦同樣花咗唔少心思，嚟凸顯玲瓏浮凸嘅身材，試問點男士們又點會唔愛上佢呢？

Profile

出生地：泰國

身高：160cm

三圍：34F-23-34