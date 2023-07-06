【是日通勝】

農曆五月十九

癸卯年 戊午月 乙丑日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、理髮、掃舍

忌：栽種、時插、交易

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：18、34、42

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：笑多一點對身體好，遇上麻煩要保持樂觀。

金牛座：事業發展陷困境，魯莽行事會令問題惡化！

雙子座：理財態度可進取一點，易從投資市場獲利。

巨蟹座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節將會有手尾跟。

獅子座：工作需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

處女座：事業運強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

天秤座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

天蠍座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運。

人馬座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

山羊座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心有益。

水瓶座：努力有成果，勿自以為是，新挑戰等着你。

雙魚座：事業受阻，欲速則不達，謹記謀定而後動。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 易出錯

鼠：事業上有機會表現自己，愈忙愈起勁。

牛：心境平和，專注力強，有利事業發展。

虎：有伴侶者易陷入三角戀，要保持清醒。

兔：擅長交際，能夠妥善處理好各種關係。

龍：無謂花費增多，是時候做好理財計劃。

蛇：時來運到，事業受惠，易獲上司表揚。

馬：工作易出錯，人際關係差，士氣受挫。

羊：是日沖煞，身體疲憊，做事易有漏洞。

猴：桃花滿面，單身者有吸引異性的魅力。

雞：偏財旺，可小試手氣，易有意外收穫！

狗：宜少說話多做事，以免耽誤工作進度。

豬：運勢欠佳，工作壓力大，須謹言慎行。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

玄學與良知

關於玄學和良知，這兩個概念看似相互矛盾，但實際上有着密切關聯。

玄學是一門古老的學問，相信人和自然環境之間存在微妙且深遠的關聯，通過研究宇宙、天文、氣象、地理等各方面的知識，掌握自然法則，以此來決定人生的方向和運勢。

良知則是對用良心去做事的堅持。良心在人們的思想、情感和行為中起着重要作用。它源於心靈，是人們自己的內在認知和感受，是一種對善惡之分的辨別能力。如果缺乏良知的人，往往會在選擇上偏離正確的道路，因此，良知在道德上也是非常重要的。

儘管玄學和良知以不同的方式提出，但在某種程度上可以說是互相依存的。從玄學角度看，如果一個人總是堅持良知，則可以在整個宇宙中得到守護，使他的運勢更好。因此，玄學和良知在實際上不是對立的，而是共存的。

無論是玄學還是良知，都是人們嘗試去理解和控制命運的力量。良知讓人們在尋求真相和思考選擇時有了良好指引，而玄學為人們提供正確方向，以達到成功的目標。在現代社會中，人們可以從玄學和良知中獲得啟示和啟發，以實現人生目標，讓生活更加美好。