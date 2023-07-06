《沙丘瀚戰：第二章》預告片曝光　科幻視覺盛宴

執導《天煞異降》（Arrival）與《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）兩部好評荷里活科幻片的加拿大導演Denis Villeneuve，於2021年推出改編自1965年星際科幻小說經典的《沙丘瀚戰》（Dune），全球叫好叫座，電影公司為續集開綠燈，《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）預計今年11月上映，預告片現已網上曝光，再次展現風格獨樹一幟的視覺盛宴！

今集講述由美國男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）飾演的落難公爵之子保羅，為報滅門之仇，投靠沙丘星球的戰鬥民族弗雷曼人，並與美國女星Zendaya飾演的弗雷曼女子相戀。由金像美國男星基斯杜化華堅（Christopher Walken）飾演的宇宙帝王首度亮相，老奸巨滑的他在背後擺佈一切，誓將保羅趕盡殺絕，而掌控神秘力量的保羅面對救世主預言，卻為預視幻覺中血流成河的未來感到遲疑。

雖然第2集還未上映，導演Denis Villeneuve最近受訪時已經放風，想將小說續篇《Dune Messiah》拍成第3集，不過要看第2集的成績如何！