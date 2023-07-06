樂宜掟6位數再出發　升級「胸器」自肥

「DJ女神」樂宜近日投資6位數經營女性保健品，主攻美胸市場。去年她與歌手蔚雨芯合資經營美容院生意爆出財務糾紛，她表示雙方已沒有聯絡，並劃清界線明言日後做生意必會謹慎找拍檔！

樂宜近日工作上有新變動，離開公司變自由身的她，以天賦最強Body做生招牌，投資日本研發保健品，頭炮主攻豐胸，從商做女強人！她透露一直有從商夢，半年前退出美容院生意後，今次再搞扮靚生意，全因貪靚。早前她擔任模特兒拍攝宣傳照，以內衣及性感睡衣示人，大晒超強「胸器」：「今次都搞咗幾耐，喺網上同日本廠家傾咗好耐，不斷加入自己想要嘅抗衰老同令胸形挺嘅元素，自肥一下。」

下次謹慎搵拍檔

她自言做白老鼠後更滿意胸形，笑言希望愈來愈大，又自爆去年考獲美胸師牌，學懂按摩手法，現時每晚用按摩油按胸。問到瘦身不瘦胸的方法，她坦言有難度：「好似最近去旅行食多咗變微胖，成個人脹咗啲，我會做運動局部減，飲食方面，晚飯會戒澱粉質。」

提到美容院生意經已退股，雖無金錢損失，但浪費了一腔熱血，她說：「嘥咗心機同時間，不過學到好多美容同做生意知識，因為所有嘢都親力親為。（同蔚雨芯有冇聯絡？）大家冇再聯絡喇！都會再嘗試做生意，但搵拍檔會謹慎啲。」她稱休息了一段時間，現在無論生意及演藝，也希望重新出發，現時自由身要更努力。