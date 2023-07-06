「開心香港」樂聚維港嘉年華　維港景致下享盡多元海濱新體驗

【特約報道】由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「樂聚維港嘉年華」將於7月8日起一連５個周六及周日在灣仔海濱舉行，雲集來自世界各地的表演隊伍、極限運動、霹靂舞及街舞高手獻上精湛表演，且費用全免，讓大家盡情享受充滿活力火熱的盛夏嘉年華。

「樂聚維港嘉年華」提供連串精彩節目，包括「維港水上音樂會」、不同地方特色的「街頭表演」、充滿動感的「極限運動表演」以及期間限定的「幻彩詠香江」水上煙火特效等。當中只有維港水上音樂會需要憑票入場，其他節目均毋須持票，市民旅客只要在活動舉行期間到灣仔海濱一帶就可以走入不同表演場區欣賞演出，投入熾熱的嘉年華氣氛。

每項節目均睇頭十足兼大有來頭，街頭表演齊集25支本地及海外的表演隊伍帶來風格各異的演出，而每周均有不同特色主題，首周以閃耀為主題，打頭陣的包括來自澳洲的前藝術體操冠軍選手，送上五光十色的LED呼啦圈；雙人高蹺組合亦以一身色彩炫目的造型及發光雨傘，穿梭海濱長廊，為大家帶來驚喜。隨後幾周的焦點包括糅合傳統舞獅與LED七彩炫光燈效的醒獅團，在高低不一的梅花樁鐵柱上跳躍舞動，技驚四座；還有曾在澳洲巡迴演出，大受小朋友歡迎的大象藝術裝置首度在港曝光，大象造型栩栩如生幾可亂真，國際級雜技藝人Andy Comics更帶來融入雜耍、魔術、花式單輪車等精彩絕倫的馬戲表演。

想感受熱血刺激的朋友，就一定要到旅發局在嘉年華設立戶外X-Game表演區，欣賞多名本地、內地及日本越野單車與滑板的頂尖高手展現高難度的花式，首周由國家隊滑板選手、年僅14歲的陳燁、曾於亞洲沙灘運動會極限運動－滑板花式個人比拚港將陸俊彥（俊仔）等人打頭陣，精彩演出定必引起現場驚嘆聲、歡呼聲不絕！

至於納入2024年巴黎奧運會新增項目的霹靂舞表演亦是嘉年華重點節目之一，將由本地霹靂舞舞團Good Job Brother及香港首個少兒街舞團Funky Heroes施展舞技，帶領大家融入強勁節拍中，為嘉年華注入活力！

至於嘉年華唯一需要門票的節目 — 維港水上音樂會則分為「亞洲力量」、「音樂新世代」、「『硬地搖滾』派對」、「廣東流行匯」及「電音狂熱」五大主題，包羅40組香港、內地、台灣及海外歌手樂隊輪流登場。首日打頭陣的有樂壇天后陳慧琳、陳柏宇、新進組合Lolly Talk以及剛獲台灣金曲獎最佳華語男歌手Hush；翌日有唱作歌手馮允謙、台灣樂團宇宙人等；其他場次表演者有王菀之、內地的「OST女王」崔子格、泰國新星TYTAN、南韓饒舌歌手Reddy等；壓軸演出就有新生代音樂人Tyson Yoshi。

此外，每晚8時上演的「幻彩詠香江」由7月8日起一個月會加強燈光效果，在嘉年華舉行的10天更會增設水上煙火特效，大家萬勿錯過！