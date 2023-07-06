別了，李玟︱王力宏緬懷30年友誼　蕭亞軒淚崩6小時

歌后李玟（CoCo）香消玉殞的消息震撼全亞洲，其生前各方好友來不及道別，巨星殞落令人難抵悲痛，昔日和她同門，並一度傳出緋聞的王力宏，昨晚（5日）寫下長文哀悼好友，他說：「讓我們永遠記住她，一位勇敢的開拓者，一個重要的傳奇。我很幸運並且永遠感激能夠認識她這位溫暖的朋友。」兩人差不多18、9歲時相遇，剛到台灣時王力宏連中文都說得不好，某一天他們相約跟L.A.Boyz一起去打保齡球：「我至今仍記得她是派對的焦點，每個男生都迷戀她，但都以為她高不可攀。她有燦爛的笑容、感染力強烈的笑聲以及超凡的個性。說白了，她具備了成為未來巨星的一切條件。」

兩人後在音樂道路上不停相遇，進到同唱片公司，使用同一個宣傳團隊，跟同一個製作人合作，王力宏也見證了CoCo李玟成為國際巨星的時刻：「她成為了亞洲的最大明星。我記得她在奧斯卡頒獎典禮上演唱，紐約簽下她成為首位進軍美國的華人歌手，瑪麗亞凱莉的經紀人Jim Morey也把她簽下來了。每個人都想和CoCo合作，原因不言而喻，因為她是最棒的藝人。」並稱讚CoCo在華人歌手裏，成為第一個打進國際市場的巨星：「她的精神、她的陽光，如同她的歌聲，她的音樂，永不褪色。」

而台灣唱跳天后蕭亞軒（ELVA）心痛娛樂圈損失了一位第一名的唱跳天后，她更因此情緒低落淚崩6小時，難忍悲動情緒的她今日（6日）的錄音工作也緊急宣告停擺。ELVA不捨地說：「李玟像我大姐一樣，我還是不能接受（她離開人世）。」同時亦指李玟是她的啟蒙老師：「從我小時候她就是我的天后。我會永遠記得她開心的樣子，我很心痛⋯⋯她永遠在我心裡面一輩子，她最後跟我說的一句話是『Elva，come back，singing！』我到現在還是不敢相信，我的心很痛！」

樂壇天后容祖兒亦多次與Coco合作，發文以表不捨之情：「真的好難過 難以接受💔願coco遠離痛苦」

與Coco有互動的台灣藝人徐熙娣（小S）在凌晨近2時許，亦發文說起昔日與對方的互動，自己亦邊哭邊回憶：「But I’m so sad! 我真的好難過！以前我們一起上節目，有COCO我們就很害怕，因為她永遠是最棒的、最陽光的！我覺得我這輩子都追不上她！可是她每次見到我都好溫暖、給我很多信心！她是我心中永遠不會被打敗的人！我今天一邊哭，一邊發現人是很脆弱的！有一天我去找你，可以告訴我是甚麼擊敗了你嗎？因為你是我的女英雄，forever」

「星爺」周星馳亦上載Coco相片，留言懷念好友。