別了，李玟︱未能做媽咪成遺憾　嘗試9次人工受孕均失敗

歌手李玟日前傳出病逝消息，享年48歲，其姊姊證實她因抑鬱症輕生，不少人藝人以及粉絲得知消息後都大感悲痛。其實李玟生前曾有一個願望，她最想成為一位好太太及媽咪。婚後長居洛杉磯的她，與外籍富商老公Bruce結婚12年，李玟曾講過自己想生兩個小朋友：「我希望可以生兩個，但其實有任何都好⋯⋯都係天賜畀你嘅禮物，如果最後無都唔緊要，真係天意，但希望有囉。」之後她因遲遲未能成功懷孕，嘗試了9次人工受孕，可惜最終均失敗。

2018年李玟曾分享去紐約做人工受孕的經歷，她說：「呢個過程係辛苦㗎，所有女士做呢個過程，我真係好佩服，因為要打針，平時要打10至14日，我最後要打三個禮拜，係超過其他人，因為我身體冇反應，後尾又有反應，所以再打多個禮拜，所以係三個禮拜一真打好多賀爾蒙⋯⋯最後做咗抽卵手術，但呢個過程我要自己去打針，要打三針，有一支針好粗，好粗又長要自己咭入去，我本身覺得自己做唔到，但到時你會同自己講You have to do it！」雖然人工受孕過程痛苦，但李玟依然為家庭默默付出，令人感動。