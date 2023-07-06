【2023火花大會】穿浴衣？遊夏祭？日本賞煙花5件事要知

日本花火大會，是日本全國夏天盛事，但受疫情影響，不少地區都已停辦多年，難得今年花火大會全面「復活」，大家若8月去日本，怎也該到現場感受「日劇式浪漫」吧！由於花火大會遍及日本全國，故此我們精選其中5個，按日期順序推介給大家：

（一）東京隅田川花火大會

歷史悠久的東京隅田川花火大會，是東京最大型花火大會之一，會場也分成兩個，每年也可招徠過百萬人次來觀賞，令會場周邊一帶的公園、酒店都聚滿賞煙花的人潮，部分甚至乘遊覽船來看，非常有氣氛。

東京隅田川花火大會

日期：2023年7月29日

地點：第一會場 橋下流 - 言問橋上流；第二會場 駒形橋下流 - 廄橋上流

（二）長岡祭典大花火大會

位於新潟縣的長岡祭典大花火大會，是日本三大花火大會之一，每年觀賞人數也超逾百萬，其最大特色是會連續5分鐘，發放長約2公里的大型煙花，煙花也會從多個不同地點齊發，效果相當震撼。

長岡祭典大花火大會

日期：2023年8月2日至8月3日

地點：新潟縣長岡市長生橋下流 (信濃川河川岸)

（三）浪速淀川花火大會

浪速淀川花火大會今年已來到第35屆，是大阪最具代表性的花火大會，長約1小時的演出，煙花於水面配合倒映連續發放，其中最震撼的空中大瀑布更是不能錯過。

浪速淀川花火大會

日期：2023年8月5日

地點：大阪府大阪市新御堂筋淀川鐵橋下游至國道2號線的淀川河岸

（四）諏訪湖祭湖上花火大會

集合日本各地煙花團隊精英，一起較勁的諏訪湖祭湖上花火大會，能在兩小時內發放多達4萬發的煙花，在群山環繞的諏訪湖上空，火光與爆炸聲震撼回盪，令人一看難忘。

諏訪湖祭湖上花火大會

日期：2023年8月15日

地點：長野縣諏訪市湖畔公園諏訪湖

（五）大曲之花火 - 全國花火競技大會

日本東北地區最大型的花火大會，必數在秋田縣舉行的大曲之花火，全國最頂尖煙花師會齊集此地，一起爭逐業界最高殊榮的內閣總理大臣獎，從白晝鬥到夜晚，煙花表演絕對燦爛精彩。

大曲之花火 - 全國花火競技大會

日期：2023年8月26日

地址：秋田縣大仙市船場町雄物川河川（大曲之煙花公園）

日本花火大會特色

跟香港半小時發放2萬煙花的密集方式不同，日本火花大會一般會持續一兩小時，看的人也更重視現場氣氛，故此日本女孩通常會一起穿浴衣看煙花；而在會場也會同期舉行夏祭，當中除了有不同遊戲攤位，例如撈金魚、射公仔等可玩外，也有章魚燒、棉花糖等小食可吃，這些都是日本火花大會重要特色。

不過外國人參加日本花火大會，也以下幾點要注意：

（1）靚位要收費

日本看煙花一般不用收費，但通常在會場視野最佳的位置，都會被劃為收費觀賞席，如想確保有最佳觀賞角度，便要提早購票。

（2）霸位勿過早

想有免費靚位，便得提早霸位，一般提早數小時已可，請別過早一天前到場霸位，因有會場會禁止民眾早於一天佔位，影響秩序。

（3）賞煙花大叫

日本人看煙花，看到情緒高漲時也會喊叫，也有時候是會為自己喜歡的煙花店打氣吶喊，但基本上不會聲音過大，會盡可能減低對其他人的騷擾，大家看煙花時也請注意聲量。

（4）勿用石壓墊

為方便席地而坐，很多人會用膠墊或毛巾霸位，為免被大風吹起，不少人會拾石頭壓實地墊四角，但因光線不足，石頭卻很易絆倒過路行人，故此此舉最好避免。

（5）盡早上廁所

由於日本火花大會時間較長，會場人數也多，故此場中流動廁所經常大排長龍，為免找廁所麻煩，最好及早上廁所，以免影響賞煙花雅興。