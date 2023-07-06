李靚蕾深夜爭「吾彊」　怨王力宏令自己墮「人間地獄」

台灣天王王力宏同李靚蕾尋日（5日）爆出得到美國紐約法院判定獲准離婚，旋即爆發雙方透過律師罵戰，當中就有王力宏方爆料指「李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產」，及後即傳出李靚蕾將分得約6億新台幣（下同，約1.51億港元）財產，不過李靚蕾方就反擊指當初王力宏答應將豪宅「吾彊」過戶畀李靚蕾，到依家都未轉名，大家各有各鬧。

李靚蕾律師尋日深夜再發動攻勢，稱王力宏惡意拒絕履行離婚協議中十幾項義務，像是不配合簽署分配原本就在各自名下，與離婚毫無關係的各自所有財產，且自己從來沒有另外要求王力宏「提前支付」任何費用，僅要求王力宏確實履行雙方離婚協議中原有的約定。

至於王力宏律師稱依離婚協議書，吾彊房產已經無償供李靚蕾居住，但李自己在媒體上公開拒絕受贈吾彊，李靚蕾說王力宏從未對外說明後來決定不贈與，導致很多人誤會：「且王力宏非但沒有贈與，還曾向紐約法院提出希望她搬離吾彊。」表示王力宏的「左思右想」道歉文中承諾會做到的事情，沒有一件事情做到。「外界不知道的是『左思右想』道歉文以後，李小姐才真正的進入人間地獄。」