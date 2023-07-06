馮允謙揭去年與李玟作歌　無奈成遺作永遠無法面世

王菀之與馮允謙先後在香港站與機場出席機場快綫25周年慶祝活動。天后李玟近日辭世，王菀之感到難過及慰問其家人，坦言一直以仰望眼神視她為偶像，自己到加拿大讀書時只帶了幾張包括李玟的唱片，到當地經常聽以解掛念家人與香港之情，又直言未能夠與她合作感到遺憾。

早前旅行充電回港的她重新投入電影與舞台劇工作，希望每年也會演出舞台劇，隨後更要與「劇帝」合作，問到是否要再向「劇后」挑戰，她說：「自己提名咗幾年都攞唔到獎，都希望達到呢個目標，唔係因為獎項，係因為要進步先可以達成呢個目標，做舞台劇亦都係為咗提升拍戲、唱歌，因為全部都係相通。」不過，她直言因工作愈來愈忙碌，老公亦有微言，她笑說：「佢從來都唔會黑我面，亦都唔會嗌交，但係呢排佢一發啲得意嘅公仔嚟，我就知道係時候要返屋企。」曾與不少「男神」合照包括周潤發、古天樂的她笑言惹來朋友的羨慕目光。

馮允謙（Jay Fung）在機場大堂表演，覺得氣氛相當好，在機場也勾起不少回憶，自爆送女朋友機時也試過爆喊。講到李玟離世，他指入行第一次參加比賽《超級巨星3》及後來內地參加《中國夢之聲》比賽也是她擔任評判，相當有淵源，對方亦給予很多鼓勵，讚他有潛質，覺得對方是一個天使。

Jay Fung除了寫過《斷了》一曲給李玟外，原來去年與監製及李玟三人一齊創作了一曲《Love myself》，但相信這首歌永遠也不會面世，自己也無意推出作為紀念，因覺得這首歌是屬於李玟。他又認為歌手往往要面對很大壓力，希望大家好好注意情緒。