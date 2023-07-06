賈曉晨埋怨樊少皇EQ低　瘋狂放負令人擔心抑鬱症復發

藝人賈曉晨（JJ）與樊少皇結婚7年，早前樊少皇突然於社交網發文指「我們離婚了」，雖然及後解釋打錯字，但即惹起離婚揣測。JJ之後又於深夜發文訴苦，呻爆：「大家有沒有試過無法溝通的感覺，說了很久，流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂，最後在鏡子中看到自己又紅又腫的眼睛，無奈又後悔 。」事後她刪走發文，但二人感情再次掀起熱論。

昨日，JJ於社交網再度放負，她留言：「我從來不喜歡做甚麽恩愛人設，不是怕打臉，是每天帶2個孩子已經筋疲力盡，能看對方順眼就不錯了。」她忍不住吐槽老公直男低情商，沒有半點幽默感，令她煩上加煩，就像帶3個孩子一樣。2分鐘後，她再PO出另一段文，又謂：「我是說兩句話就離不開爛笑話的人，但在家裏卻沒有能接我的話，超級郁悶。」網民又氹她，叫她下次將笑話發出來看看能不能接，JJ留言：「那我不得累死。」又指自己就像一個相聲演員被困到孤島上的感覺。

昨晚李玟因抑鬱症輕生離世，JJ又發文：「有的人說你已經很幸福了，你擁有那麼多了為甚麼還想不開，如果抑鬱症是想得開，就能好的那就不叫病了。」有網民擔心她的狀況，問她需不需要看醫生，她留言：「我已經好多了，之前吃了6年抑鬱藥，太明白那種感受。」