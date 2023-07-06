張繼聰父女檔拍攝　Kakaball盡得演藝基因

歌手張繼聰早前與囡囡Kakaball一起拍攝廣告，兩父女自然流露的互動令拍攝場面增添不少歡樂溫馨的氣氛！第一次拍攝廣告的Kakaball，在鏡頭前精力充沛、毫不怯場，其聰敏伶俐性格與超萌表情俘虜在場工作人員。攝製團隊更大讚Kakaball盡顯專業演員功架，甚有父親當年五歲以童星入行拍劇拍廣告的風範，可謂「虎父無犬女」。

廣告拍攝期間，張繼聰及Kakaball一同換上太空人、運動員等多個造型，即使需要長時間拍攝兼轉換造型，但二人默契十足、拍攝效果十分到位，展現專業小演員的本色。Kakaball對於與爸爸一同參與拍攝感到無比興奮：「原來爸爸的工作是這麼有趣的！今次第一次拍廣告，與爸爸一同工作『好得意、好好玩』，我最鍾意太空人造型！爸爸平日工作十分忙碌，經常直至深夜才回家，能夠與爸爸一起拍攝很興奮，原來爸爸工作時的樣子『好型』呀！」

充滿活力的Kakaball更獲廣告製作團隊大讚小妮子盡得父母演藝基因遺傳。張繼聰拍攝中談到子女將來發展時有感而發，表示會尊重女兒意願，長大後若希望在這娛樂圈發展也會支持。