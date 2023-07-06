索女發功 調情冇失拖

調情手法層出不窮，男士真係要識得保護自己，否則有機會好似以下四仔嘅男主角一樣，被身穿性感戰衣嘅淫娃攻陷，淪為對方嘅洩慾工具。

勾引壯漢

男人愛巨乳，女人一樣對巨大兵器有種情意結！咪以為筆者亂咁講，只要睇過呢套由NSFW Films推出嘅《Her Big Black Book #6》，你都會有相同嘅結論。今次片廠不但搵嚟Brooklyn Chase、Emma Hix、Mandy May等巨乳癡女參演，仲喺劇情上落咗唔少心思。故事講述呢班癡女食得型男多，但就未試過大兵器猛男，而咁啱喺呢個時候又畀佢哋遇上，於是各自出動火辣內衣嚟勾引對方，結果瘋狂床戰一觸即發。

肉臀誘惑

何解內衣設計咁強調凸顯女性曲線美？好明顯係為咗畀人睇，除咗心口之外，Pat Pat位都可以惹人產生無限遐思。由Tushy炮製嘅四仔作品《Back Shots》，正好話畀大家知美臀有幾咁誘人。影片由Laurent Sky、Greg Lansky同Ilya Droombeeld聯手執導，脫星陣容包括Tori Black、Misha Cross同Allie Haze，個個都以美臀嚟食胡，睇得出片廠嘅誠意。事實上，唔少四仔迷一知道有呢套作品登場都話相當期待，難怪有份參演嘅Tori Black對於作品嘅銷量抱有極大信心。

名導掛帥

名牌導演有樣好，就係影片品質通常有番咁上下，同樣地，揀四仔最好留意吓邊個導演主理，如果係Xavi Rocka執導，值得捧場！好似呢套由Private出品嘅《Horny Beauties #2》，唔止搵嚟Liya Silver、Venera Maxima、Ariana Van X等人氣脫星演出，導演Xavi Rocka仲好畀心機搞好個劇情。故事講述內向索女Liya Silver暗戀好友，但一直唔敢表白，後來聽從閨密建議，換上超性感嘅情趣內衣，喺意中人面前不斷走光，結果一如所料令對方慾火爆發，兼發生埋超友誼關係。正所謂橋唔怕舊，加上高質製作，令作品睇頭十足。