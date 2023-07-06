陸詩韻最大機會嫁入豪門　真命天子兩年內出現

J2台風水命理節目《數你條命》，由有「靈魂談判師」之稱的玄學顧問Depp，帶領J2ers吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya）擔任主持，今晚（6日）第9集主題是「嫁入豪門攻略」，嘉賓有陸詩韻（Sharon）、兩位J2ers胡美貽（Nicole）及林俊其（Kris）。

今集Depp會以電話號碼計算出的磁場數字，包括「天醫」、「生氣」、「延年」、「五鬼」等，推算各嘉賓嫁入豪門機會，話題涉及人緣運及改手提電話號碼轉運等。Depp指出Sharon磁場最有機會嫁入豪門，不過就要「扮蠢」，對此Sharon笑言︰「我外表比較女性化，唔識嘅人會以為我好嬌嗲；其實我比較男仔性格，好硬淨。」Sharon續指於十多年前姻緣暢旺，只是不太完美，並有感現時少了桃花，Depp聞言即向Sharon大派定心丸︰「真命天子呢一、兩年會出現，3年內會結婚。」Sharon聽畢笑言「要準備定」。

談到Nicole，Depp則指她嫁豪門無望，並笑言︰「就算入咗都畀人踢走。」身旁的Sonya聞言即玩踢爆指Nicole本身就是豪門，令Nicole啼笑皆非。Depp及後推算指種種迹象均顯示Nicole真命天子已經出現，Nicole聽畢笑容似笑非笑，未知是否有所暗示。