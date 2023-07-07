【是日通勝】

農曆五月二十

癸卯年 己未月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：嫁娶、出行、開市

忌：祭祀、作灶、田獵

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、20、23

幸運顏色：青

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：做事忌得過且過，有清晰目標可走出困境。

金牛座：運勢平平沒甚麼大不了，對自己要有信心。

雙子座：好勝心強，太計較得失會令身心壓力大增。

巨蟹座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

獅子座：比上不足比下有餘，保持善心可帶來好運。

處女座：炫耀幸福冇好處，保持低調有助避開是非。

天秤座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

天蠍座：幸運指數居首位，生活稱心，沒甚麼煩惱。

人馬座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

山羊座：獲幸運之神眷顧，不妨做一些感興趣的事。

水瓶座：愛情運上升，是時候向心儀對象發動攻勢。

雙魚座：凡事要向好的方面想，不要因運滯而沮喪。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 極順利

（跌）猴 惹是非

鼠：正財運不錯，謹記一分耕耘一分收穫。

牛：下午運勢低迷，重要事應在上午完成。

虎：一帆風順，頭腦機靈，做事收放自如。

兔：多愁善感，建議找知心朋友為你分憂。

龍：人際關係差，要謹言慎行，保持寬容。

蛇：狀態欠佳，粗心大意，破財指數很高。

馬：好運降臨，多與人合作，利事業發展。

羊：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

猴：是日沖煞，行事衝動，易因言語得罪人。

雞：心情開朗，多接觸不同事物會有驚喜。

狗：宜抽空做運動，可鍛煉身體，帶來好運。

豬：運勢極好，無論工作或生活都稱心如意。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

乙木日天干命格如何

乙木是出生八字的日天干，代表你的是花花草草，或大樹上的葉片。乙木是輕輕的風吹起而搖晃，是柔木是陰木。乙木不同甲木，甲木命要成富，可以是生木，也可以是死木作棟樑，乙木則必須以生木，不能是死木，因為柔木死了，不能為他人所用。

乙木最佳生於春季，花開美麗，人人愛看，蜜蜂蝴蝶皆來採食。春天木氣旺盛，花草根強遍地處處，盛放光芒，代表此命之人健康。乙木命主，命中最喜有太陽丙火，樹葉喜太陽光合作用，有食物就是有錢財之意。

乙木生於夏季，太陽猛烈，人人喜愛涼風，巽卦為風，五行屬木，陰卦，乙木命在夏天可代表為風，人人喜愛。意象是夏天太陽為花葉之光合作用，受歡迎易搵食之意。夏日炎炎，天降甘露，暑氣全消，又可灌溉花花草草，命中有癸水之乙木命，富貴可期。

乙木生於秋，秋霜殺草，見己土財星為農夫之田地，得太陽丙火高照，又有水來灌溉，溫室長大，小康之家生活有期。秋季金氣官星夫星強，命有丙癸，得一兄弟甲木作廟堂來依附，嫁予將軍作一品夫人命。

乙木生於冬，寒木喜向陽，獨喜太陽火照暖大地，有如冬去春來，安享富貴。如無火來溫暖，平民百姓。